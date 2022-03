Politie pakt dief die geld meegraaide bij de aankoop van bellenblaas van 39 cent

Op 21 februari kwam de verdachte rond half vijf bij de kassa in de Trekpleister voor een bellenblaas van 39 eurocent. Bij het afrekenen dook de dief over de toonbank en deed hij een greep in de kassa. De verdachte was een jongeman en werd rond de 18 jaar geschat. De overval was vastgelegd op de beveiligingscamera’s en na het bestuderen van de beelden is de verdachte nu opgepakt.