Politie ontdekt drugslab in Beatrixhaven Werkendam

Illegale sigaretten­fa­briek in Veen ontdekt, elf Oost-Europese werknemers ter plaatse aangehou­den

28 mei In Veen is een illegale sigarettenfabriek opgerold. Toen de Douane en rechercheurs van de Belastingdienst (Fiod) binnenvielen, waren elf Oost-Europese werknemers volop aan het werk in de productielijn. Zij zijn aangehouden. Naast de fabriek werd een hennepkwekerij gevonden.