Politie ‘met urgentie’ op zoek naar uit Woudrichem vermiste Wilma (47)

Duivels dilemma over asielop­vang in Gorinchem: ‘Houdt het COA zich nu wel aan afspraken?’

Gorcumse raadsleden staan voor een duivels dilemma. Laten ze vluchtelingen nog langer in het voormalige Belastingkantoor wonen óf houden ze zich aan de belofte dat in december de deur in het slot moet? ,,Houdt het COA zich nu wel aan de afspraken die we met elkaar maken?’’

3 november