Politie in Vijfheerenlanden neemt tientallen kentekenplaten in beslag waarmee is geknoeid

Streep door Cruyff Court in Arkel, Frenkie de Jong op zoek naar andere plek

Er komt toch geen Cruyff Court in Arkel. Jarenlang is er met man en macht gezocht naar een geschikte plek voor een voetbalveldje in het geboortedorp van Frenkie de Jong, maar dat is niet gelukt. De profvoetballer, die onder contract staat bij FC Barcelona en de Johan Cruyff Foundation gaan nu op zoek naar een alternatieve plek.

24 maart