Politie houdt nog twee verdachten aan na schietpartij in Hardinxveld

Man gewond bij schietpar­tij in Hardinx­veld, twee arresta­ties en inval in woning

Bij een schietpartij zaterdagavond op een parkeerterrein aan de Rivierdijk in Hardinxveld is een man gewond geraakt. Wat later op de avond hield de politie in de omgeving van Den Haag twee verdachten aan. Het slachtoffer, een 29-jarige man uit Groot Ammers, werd in zijn bovenbeen geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd.

10 juli