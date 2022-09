Politie: Gorcumse Ingrid werd vermoord door haar nieuwe vriend

Rinus waarschuw­de zijn zus voor haar nieuwe vriend, toen werd ze dood gevonden in haar huis

Rinus Folles krijgt de beelden van het ontzielde lichaam van zijn zus niet van zijn netvlies. Hij was erbij toen zijn zus zondagavond in haar woning in Gorinchem werd aangetroffen. Hij had haar nog gewaarschuwd voor haar nieuwe vriend. ,,Ik vroeg haar of dit allemaal wel zo’n goed idee was. Nu is ze dood”, zegt hij geëmotioneerd.

