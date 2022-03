Politie doorzoekt bedrijfspand in Werkendam, vijf mannen opgepakt voor ronselen van ‘geldezels’

Politie doorzoekt bedrijfs­pand in Werkendam, vijf mannen opgepakt voor ronselen van ‘geldezels’

WERKENDAM - De politie heeft dinsdagochtend een bedrijfspand in Werkendam doorzocht bij een actie tegen bankhelpdeskfraude. Het pand is van één van de verdachten die in beeld kwam bij het onderzoek naar de fraude. Drie Rotterdammers (20), een man uit Poortugaal (19) en een Groninger (21) zijn in hun woning opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de fraude en witwassen.

14:18