Politie deelt 29 boetes uit bij grote verkeerscontrole in Gorinchem

COLUMN Teken die petitie voor behoud van de spoedeisen­de hulp in het Beatrixzie­ken­huis

‘Het Beatrix’ is het beste streekziekenhuis van ons land! Centraal gelegen in het Rivierenland. Leek enige tijd geleden het gevaar geweken dat de spoedeisende hulppost (SEH) zou verdwijnen, met deze minister van Volksgezondheid is die levensgevaarlijke ontwikkeling opnieuw in beeld.

1 april