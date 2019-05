Politie Altena wil uitspraak over ‘gevaarlijk’ stootwapen met messen aan weerszijde

Politieman Ruud Peters uit de gemeente Altena wil een uitspraak van de wetgever over een gevaarlijk stootwapen, een soort beugel met messen eraan. ,,Formeel is het nu niet verboden.’’

Peters kreeg het wapen van twee collega’s. Hij is binnen het team Dongemond, waaronder de gemeente Altena valt, een van de experts op het gebied van wapens, niet zijnde vuurwapens. Voor vuurwapens is er binnen de politieregio een apart team.

Nooit eerder gezien

,,Mijn collega’s troffen het aan bij iemand en hadden gelijk hun twijfels over de vraag of het nu wel of niet een verboden wapen is. Daarom hebben ze het bij mij gebracht met het verzoek dit te onderzoeken. Ik heb dit stootwapen nog nooit eerder gezien.’’

Het wapen is een soort beugel met messen aan weerszijde. Het is ongeveer twintig centimeter lang, gemeten vanaf de bovenzijde van het handvat tot de punt van de messen. Mogelijk is het louter gemaakt voor de sier.

Gevolgen

Peters: ,,Volgens de letter van de wet is het geen verboden wapen. Maar je kunt er iemand wel ernstig mee verwonden. Dan rijst bij mij gelijk de vraag: Moet dit gewoon niet op de lijst van verboden wapens? Ik moet er niet aan denken dat iemand dit tegen een ander gebruikt. Je kunt je wel voorstellen wat de gevolgen kunnen zijn.’’

Peters wil het wapen op landelijk niveau inbrengen voor een verbod. ,,Ik ben niet het type om achterover te leunen. Misschien heeft de wetgever een andere mening. Maar ik heb mijn stem laten horen. Zo’n veertig jaar geleden kwamen we als politie de eerste stroomstootwapens tegen. Die waren ook niet verboden, maar nu wel.’’