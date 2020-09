Plons! Golfer rijdt met golfkar de vijver in op Golfpark Almkreek

Hier kun je binnenkort slapen in een oude bankkluis

3 september Elke nacht heerlijk slapen in een kluis? Het is binnenkort mogelijk in het voormalige pand van de Rabobank in Rijswijk. Het gebouw wordt op dit moment getransformeerd in zes huurappartementen. De deur van de oude bankkluis blijft behouden, alhoewel die straks niet meer zoals vanouds hermetisch op slot kan.