Pleidooi voor gratis prik voor 18- tot en met 21-jarigen: ‘Lage drempel om je alsnog te laten inenten’

Momenteel is het zo dat iedereen van achttien jaar of ouder dient te betalen, wanneer hij of zij tóch een prik wil halen tegen bijvoorbeeld difterie, tetanus en polio (DTP) of de bof, mazelen en rode hond (BMR). Voor het ‘complete pakket’ van het Rijksvaccinatieprogramma lopen de kosten dan al snel op tot meer dan honderd euro per persoon. ,,Terwijl we juist graag een lage drempel willen bieden aan jongeren om zich alsnog in te laten enten, als dat in hun jeugd niet is gebeurd’’, zegt de Molenlandse wethouder Lizanne Lanser.