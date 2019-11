Pleeggezinnen klimmen in de pen wegens slechte communicatie over Juzt

Woonboerde­rij loopt zware schade op bij felle brand

18 november ACQUOY - Een woonboerderij in Acquoy is vannacht grotendeels in de as gelegd. De brand in het pand aan de Lingedijk werd rond 02.15 uur gemeld. Bij aankomst van de brandweer stond de achterzijde van de boerderij volledig in brand.