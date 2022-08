Plannen voor een Pride in Gorcum: ‘De stad mag wel wat inclusiever’

Het COC in Gorinchem heeft plannen voor een Pride in de binnenstad. Die moet volgend jaar worden gehouden op een zaterdag vlak voor of na de zomervakantie.

Het evenement is niet specifiek bedoeld voor LHBTI+’ers, maar volgens Maarten Venhovens van het COC wordt er ook ‘aandacht gevraagd voor groepen die niet gelijkwaardig worden behandeld’. ,,Dus ook vrouwen, etnische minderheden en gehandicapten. Door de Pride breder van opzet te maken, proberen we meer doelgroepen aan te spreken.”

Quote Op tv is er alleen aandacht voor de Canal Parade. Maar de Pride in Amsterdam is ook veel meer dan dat Maarten Venhovens

Daarom is er bewust voor gekozen de dag niet om te dopen tot Gay Pride. Venhovens, die het evenement samen met Coby Dekker organiseert, is de bekende Pride in Amsterdam ook veel meer dan alleen een evenement voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en andere genders. ,,Daar wordt ook aandacht besteed aan andere vormen van inclusie. Alleen is er op televisie alleen aandacht voor de Canal Parade. Maar de Pride in Amsterdam is ook veel meer dan dat.”

Ongelijkheid en vooroordelen

Gehandicaptenteams die vroeg in de ochtend op achterafveldjes worden weggemoffeld, vrouwen die voor hetzelfde werk een lager salaris krijgen dan hun mannelijke collega's, vrouwen die Fatima heten en van wie gedacht wordt dat ze allemaal een hoofddoek op hebben; volgens Venhovens en Dekker zijn er veel ongelijkheid en vooroordelen in de stad. ,,Daar moeten we vanaf. Dat kon door deze groepen in hun kracht te zetten en energie te geven door ze die dag op een voetstuk te zetten. Ook daar staat pride voor. Trots zijn op wie je bent", stelt Dekker.

Quote De stad mag wel wat inclusie­ver. Het lijkt of het hier niet echt van de grond komt Maarten Venhovens

De Gorcumse afdeling van het COC zegt de Pride ook samen te willen organiseren met gemeenten in de regio, maar ook met sportverenigingen, scholen en ondernemers. Toch is het plan om de Gorcum Pride volgend jaar klein van opzet te laten zijn en te laten afspelen in de binnenstad. Ook willen Venhovens en Dekker afspraken maken met de organisaties in Dordrecht en Rotterdam om zaken in de toekomst af te stemmen. Zo zou het volgens het COC een goede optie zijn als Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem hun pride na elkaar houden. Ook het gehandicaptenplatform in Gorinchem staat op zijn lijstje om mee te helpen.

Kantelpunt

Volgens Venhovens valt er in Gorinchem nog een wereld te winnen. ,,De stad mag wel wat inclusiever. Het lijkt of het hier niet echt van de grond komt.” Anderhalf jaar geleden was hij echter nog een stuk positiever. Toen zei hij in een interview dat er in de regio een kantelpunt bereikt was: ,,Gorinchem heeft beleid ontwikkeld, Molenlanden hijst de regenboogvlag en op scholen in Hardinxveld-Giessendam komt ook steeds meer aandacht voor LHBTI’ers.’’

Het plan was toen om Roze Zaterdag naar de regio te halen. Dat is een jaarlijks georganiseerde thema- en feestdag die naast ontmoeting, feestelijkheid en zichtbaarheid ook een emancipatoir, demonstratief en politiek karakter heeft. Het evenement werd eerder georganiseerd in steden als Amsterdam, Den Haag, Amersfoort en Groningen, maar Venhovens vond toen dat Gorinchem best in dat rijtje zou passen.

Volledig scherm Vorige zomer kreeg Gorinchem een regenboogpad. Maarten Venhovens (links) en wethouder Eelke Kraaijeveld openden het pad feestelijk. © Gemeente Gorinchem

Dat vindt hij nog steeds en misschien is Roze Zaterdag volgens hem juist in Gorinchem nodig. ,,De organisatie kijkt de laatste jaren ook liever naar regio's waar winst valt te boeken. Maar alles op zijn tijd. Eerst een Pride, dan de Roze Zaterdag.” Venhovens mikt met dat laatste evenement op 2024 of 2025.

Tijdens de Pride in Gorinchem dus geen parade door de grachten, maar kleinschalige activiteiten in de binnenstad, zoals themabijeenkomsten, discussies, lezingen, wandeltochten en een dansevenement voor kinderen, die gekleed mogen gaan in de kleding die ze zelf willen.

