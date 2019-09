Plannen voor een hospice in Altena: ‘Voor sommigen is Gorinchem letterlijk een brug te ver’

Volgens Kruithof is de behoefte aan een hospice in Altena groot. ,,Nu gebeurt het soms dat moet worden geleurd met mensen, omdat hospices in de omgeving geen plek hebben. Maar er zijn ook mensen die terminale zorg graag dichtbij huis willen, voor hen is Gorinchem letterlijk een brug te ver’’, aldus de initiatiefnemer, die huisarts Bart Vijgen uit Nieuwendijk bereid heeft gevonden om zitting te nemen in de stuurgroep. Hijzelf geeft aan dat ‘de plannen breed worden gedragen binnen het huisartsennetwerk’.