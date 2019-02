Plan voor huisvesten arbeidsmigranten op Werkendams bedrijventerrein

Gorcumer Georgios Lazakis in Kleurrijke Top 100

13 februari Gorcumer Georgios Lazakis is doorgedrongen tot de Kleurrijke Top 100, een lijst van invloedrijke en kleurrijke Nederlanders. De grondlegger van School Of HeART Knocks is zelf ook verrast. 'Wooow! Ik ben aangenaam verrast', meldt Lazakis op zijn Facebookpagina. Hij helpt jongeren bij het opbouwen van hun zelfvertrouwen via muziek en dans.