Plan: een groot nieuw milieustation voor heel Altena

VIDEO Stille tocht voor Maryana (14), vader Ed Flameling: ‘Stop met pesten, nu’

28 november In Boven-Hardinxveld lopen familieleden, vrienden en klasgenootjes van de overleden Maryana Flameling vrijdagavond een stille tocht. In het hele dorp stonden tientallen Hardinxvelders met een lichtje in hun voortuin of op de stoep, om hun 14-jarige dorpsgenote een laatste eer te bewijzen.