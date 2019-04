Piet (64) weigert te eten: ‘Ik zit in mijn eigen urine, waaróm?’

sport Veen ten koste van Unitas ook naar ‘grote’ KNVB Beker

15:02 Achilles Veen heeft gisteravond de halve finale van het toernooi om de districtsbeker in Zuid I bereikt door Unitas (zondag) met 2-0 te verslaan. Hierdoor plaatst Achilles Veen zich voor de voorronde van de TOTO KNVB Beker in augustus. In de halve finale is RKSV Heeze de tegenstander.