Peter - 't is moeilijk bescheiden te blijven - Blanker: ‘Ik heb niet mijn best gedaan om bekend te blijven’

Eigenlijk nam Blanker al jaren geleden afscheid van de bühne. Een kleine twintig jaar geleden in zijn geboortestad Rotterdam, de plek waar zijn carrière ook begon. Hij en zijn vrouw pakten hun spullen en verhuisden naar de Schotse Shetlandeilanden. Tot een jaar of vijf geleden. ,,We werden ouder en dat was het moment waarop we de keuze maakten om terug te keren naar Gorinchem, waar we voor ons vertrek ook woonden.’’