Persoon overleden bij ernstig ongeluk op A15 bij Vuren, weg komende uren afgesloten

Man die ‘flinke klap’ uitdeelde aan agent en op de vlucht sloeg alsnog opgepakt

10 februari Een 28-jarige man uit Maassluis is dinsdag gearresteerd omdat hij in september vorig jaar een agent in burger zou hebben geslagen in Gorinchem. De verdachte kon worden aangehouden mede dankzij de herkenning van een tv-kijker.