Persoon met schuld van twee miljoen euro gepakt bij politiecontrole

Gorcumse scholen blijven open, aula’s en kantines gaan op slot

13:30 De scholen in Gorinchem blijven voorlopig open. Dat hebben de besturen vrijdagochtend in een crisisoverleg besloten. Kantines en aula’s van middelbare scholen gaan voor zover mogelijk wel dicht om te voorkomen dat er in pauzes te veel mensen in één ruimte aanwezig zijn. OVO-bestuurder Bert-Jan Kollmer verwacht dat leerlingen tijdens de pauze hun brood in een klaslokaal eten in aanwezigheid van een docent. ,,Dan maar even geen Mars kopen als de pauzebel gaat.”