Persoon bekneld na crash tegen boom bij A27 Gorinchem

CDA Gorinchem: 'Haast maken met weg naar Groote Haar'

9:13 Rijkswaterstaat moet haast maken met de aansluiting van de A27 op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem. ,,Als we moeten wachten totdat de verbreding van de A27 klaar is, zijn we tien jaar verder'', zegt Lennert Onvlee, fractievoorzitter van het CDA.