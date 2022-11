Personeelsgebrek, leveringsproblemen en nog meer ellende: Gorcumse speelgoedzaak sluit de deur

Speelgoedwinkel Top1Toys in Gorinchem zat een jaar geleden te springen om een bedrijfsleider. Theo Boxelaar heeft deze nooit gevonden. ,,Personeelsgebrek, leveringsproblemen, stijgende energiekosten... We stoppen ermee, voor het eind van de maand is onze winkel dicht.’’

Het lijkt erop dat alles wat mis kon gaan, ook is misgegaan?

,,Het begon allemaal met de coronapandemie. Ineens moet je zaak op stel en sprong dicht. Uitgerekend op het moment dat we in ons pand net koffiebar Koffie bij Lot openden. Dat personeel hebben we gelijk weer moeten ontslaan. Daarna lukte het niet meer om mensen te vinden. Althans niet tegen de lonen die kandidaten vroegen en wij konden betalen.’’

Wat betekende het gebrek aan personeel?

,,Dat Charlotte en ik veel vaker in de speelgoedzaak en koffiebar stonden. Dat is op zich niet erg als er niet meer problemen waren ontstaan. Met de coronacrisis achter de rug hebben we ons nooit helemaal kunnen herpakken. We kregen te maken met leveringsproblemen en lege schappen in een winkel zijn funest. Of spullen kwamen wel, maar veel later dan verwacht.’’

Kun je een voorbeeld geven?

,,Neem bijvoorbeeld sinterklaaspapier. Dat bestelde ik in augustus: het zou in oktober worden geleverd. Uiteindelijk kwam het op 2 december binnen. Sinterklaas had zijn cadeaus al lang en breed met ander papier ingepakt. Ik heb het de voorbije weken alsnog kunnen verkopen. Maar het is dus niet meer te doen, daarom sluiten we.’’

En wat nu?

,,Charlotte en ik hebben samen ook nog ons makelaarsbedrijf Wiebox. Daar gaan we ons nu weer volledig op concentreren. Want door alle onverwachte kopzorgen die de speelgoedzaak en horeca het voorbije jaar met zich meebrachten, was dat soms erg moeilijk. Het is geen schande om te zeggen: ‘Het is niet gelukt’. Sterker nog, we zijn realistisch genoeg om te erkennen dat het zo niet meer kan. Ik vrees alleen dat we niet de enigen zullen zijn.’’

