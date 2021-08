Paul (72) neemt liefhebbers mee op vogelexcursie door de Zouweboezem: ‘Vogels zijn een hobby voor het leven’

Klimmen, glijden of knutselen, het is moeilijk kiezen bij de Speel-In in Hardinx­veld-Giessendam

26 augustus Klimmen, glijden, dansen, zingen, knutselen. Het was soms moeilijk kiezen voor de ruim zeshonderd jonge bezoekers van de Speel-In in Hardinxveld-Giessendam. Op het terrein naast zwembad De Duikelaar was de afgelopen dagen van alles te beleven. Lekker in de buitenlucht. De organisatie besloot vanwege de coronaregels uit te wijken naar buiten. Gewoonlijk is de Speel-In in de sporthal.