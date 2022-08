Passen en meten onder de Betuweroute: live meekijken met reparatieklus van ProRail

Na 15 jaar schot in enorm recreatie­ter­rein in Sliedrecht? ‘Heel blij, maar we zijn er nog niet’

Het al meer dan een decennium beloofde recreatief knooppunt in Sliedrecht, waar onder meer de voetbalclub en tennisvereniging naartoe verhuizen, is een stapje dichterbij voltooiing. Er ligt een ontwerp voor een bestemmingsplan klaar. ,,Ik ben hier oprecht heel blij mee, al zijn we er nog niet.”

24 augustus