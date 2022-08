Pas in voorjaar meer duidelijkheid over toestand Hankse boom

Het kan nog tot halverwege het komend voorjaar duren, voordat duidelijk is of de monumentale boom in het Karekietplantsoen in Hank het zal overleven. Dat laat een woordvoerster van de gemeente Altena weten.

De boom in het plantsoen, waar gedurende het jaar verschillende activiteiten worden gehouden, wordt al sinds jaar en dag onderhouden door de buurt zelf. In mei van dit jaar sloeg de buurt echter plotseling alarm: de boom is drastisch aan het uitdrogen.

Van verschillende kanten kwam hulp: aannemers zetten een watertank bij de boom om de boel te beregenen, er kwamen allerhande tips binnen over compost en de gemeente Altena kwam met een expert poolshoogte nemen. Die vermoedde dat de mastappel was aangetast door de letterzetter, een soort kevertje.

Een paar weken later begon de gemeente zich over de beeldbepalende boom te ontfermen. Zo werd een grote cirkel grond rond de naaldboom afgegraven en voorzien van houtsnippers in de hoop de naaldboom een gezondheidsimpuls te geven.

Er zijn sindsdien wel wat meer uitlopers waargenomen, maar volgens Altena is nog niet duidelijk of de boom het alsnog gaat redden. ,,Dat is waarschijnlijk pas volgend groeiseizoen te zien.” Dat is in april of mei.

