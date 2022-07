Padellen, skaten of tennissen: het kan weer tijdens de Summer Games Altena

De crisisnood­op­vang in Meerkerk gaat tóch niet door: ‘Moeten pas op de plaats maken’

Er worden in de toekomst toch geen vluchtelingen opgevangen in de sporthal van dorpshuis De Linde in Meerkerk. In plaats van opvang voor vijftig tot zeventig mensen te realiseren in Meerkerk, wordt de reeds bestaande opvanglocatie voor 180 Afghaanse evacués in Vianen verlengd.

21 juli