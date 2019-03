Ouders vermiste Veronique (14) radeloos: ‘Ons vrolijke meisje is nu boos op iedereen’

De grootste vijand van Veronique is Veronique zelf. Zo omschrijft Betty Vroege uit Werkendam haar dochter op dit moment. Sinds vrijdag is de tiener vermist. ,,Een doelbewuste actie. Ze heeft een briefje en haar mobiele telefoon op haar bed achtergelaten’’, vertelt haar moeder, die hoop put uit het vermoeden dat ze is ondergedoken. ‘Ik ben onderweg naar school, dus laat me met rust. Als ik later thuis kom, moet je niet gaan janken’, schreef ze op een briefje dat ze achterliet op bed.