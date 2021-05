Ouders overleden Tim maken animatiefilm over challenges en groepsdruk: ‘Een mooi eerbetoon aan onze zoon’

Gorinchem wil ‘geboorte van Nederland’ en Rampjaar zeker herdenken, maar weet nog niet hoe

7 mei Het jaar 1572 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van Gorinchem. Het is het jaar waarin Gorcumse geestelijken gevangen worden genomen door de Geuzen en in Brielle worden opgehangen. Maar het is ook het jaar dat wordt gemarkeerd als het begin van de ‘geboorte van Nederland’. De gemeente Gorinchem wil deze historische momenten in 2022 herdenken en vieren.