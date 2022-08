Oudendijk maakt zich op voor Feestweek

Locatie voor nieuw gemaal en boezemka­naal in Hardinx­veld-Giessendam bekendge­maakt

De locatie voor het nieuwe gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld-Giessendam is door het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland bekendgemaakt. Naar verwachting wordt het nieuwe gemaal vanaf 2026 in gebruik genomen.

11 augustus