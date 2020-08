Oude, maar kerngezonde boom in Hank gekapt na discussie over onderhoud: ‘Gemeente weigerde hulp’

Volgens Alderliesten kon de grondeigenaar de zorg voor de plataan In ’t Rietwerf niet meer aan. ,,Zo’n grote boom vergt tijd en geld. Dat heeft niet iedereen. In het verleden nam de gemeente Werkendam de zorg voor haar rekening. Altena doet dat blijkbaar niet meer.”

Hitte

Volgens Alderliesten heeft de eigenaar nog aangeboden de helft van de kosten te betalen. ,,Het was nooit de bedoeling hem te kappen. Helaas gaf de gemeente aan dat dit niet mogelijk was. Nu is de boom weg. Eeuwig zonde, want het duurt zeker zestig jaar voor een boom zo groot is. En we hebben grote bomen hard nodig tegen wateroverlast en hitte.”