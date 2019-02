Oud-wethouder Dansen aan de slag met een baan waarop niet iedereen kon solliciteren

De netwerkadviseur krijgt te maken met complexe problemen. Daarbij valt te denken aan overlast door zogeheten risicojeugd, Gorcumers met verward gedrag en stadsgenoten die dreigen te radicaliseren. Hierbij moet de adviseur op zoek naar de juiste mensen en de beste kennis die kunnen helpen bij een individuele aanpak.



Dat de buitenwacht bij deze benoeming van Dansen mogelijk gelijk denkt aan vriendjespolitiek, begrijpt Van Doesburg. ,,Dat mogen mensen denken. Maar daar is zeker geen sprake van. Deze oud-wethouder heeft de ervaring die we zoeken. Bovendien hebben we niet zelf de knoop doorgehakt in die beslissing. Een commissie heeft haar capaciteiten getoetst. Bij die toetsing is ook de politie betrokken geweest, omdat deze een belangrijke rol speelt als het gaat om veiligheid in Gorinchem. Die hecht aan een goede kandidaat en niet aan het feit dat mevrouw Dansen al bekend is in het stadhuis.’’