Oud-personeel slaat groot alarm over zorginstelling Nieuwendijk: ‘Er is misbruik gemaakt van kwetsbare mensen’

Speuren naar illegale knallers met vuurwerkde­tec­tie­sys­teem in Gorinchem

10:49 Hoe groot is de vuurwerkoverlast in Gorinchem nu werkelijk? Om antwoord te krijgen op die vraagt denkt burgemeester Reinie Melissant er over na om een vuurwerkdetectiesysteem in te zetten. Minister Grapperhaus zet waarschijnlijk een streep door haar plan voor de eerste vuurwerkvrije zone in de stad.