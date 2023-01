Oud-buurman krijgt twee jaar cel na wraakaanslag met vuurwerkbom in Nieuw-Lekkerland

De dader kreeg bovendien een driejarig contactverbod met het slachtoffer en mag dan ook niet in de buurt van haar woning in Nieuw-Lekkerland komen. Voor elke overtreding verdwijnt hij weer voor een week in de cel.

In de periode van 2016 tot 2019 lag E. constant in de clinch met zijn toenmalige buurvrouw, die geregeld de politie belde, vanwege (geluids)overlast. Na haar verhuizing binnen het dorp hoopte ze verlost te zijn van E. Zeker nadat de 30-jarige zelf ook verhuisde naar Gelderland.

In april vloog haar auto in de brand door een vuurwerkbom. Dat bleek het werk van de ex-buurman. Die zei te hebben gehandeld in een opwelling toen hij de wagen zag staan na een omleiding, maar de rechtbank geloofde daar helemaal niks van. Zij wees erop dat de A15 helemaal niet afgesloten was die nacht en dat de genoemde route over de dijk door de polder ‘evenmin in de rede lag’.

,,De brandstichting is extra kwalijk, omdat de buurvrouw al geruime tijd was verhuisd en E. niks te zoeken had in haar nieuwe woonomgeving. Dat hij zegt spontaan te hebben gehandeld acht de rechtbank niet aannemelijk.’’

