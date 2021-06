Oren dicht! F-16-piloot test dinsdagochtend zijn toestel boven de regio

Man (76) raakt gewond bij ruzie met beveiliger van Gorcumse prikloca­tie

31 mei Een 76-jarige man uit Vught is zondag gewond geraakt voor de deur van de vaccinatiestraat in Gorinchem. Hij kwam ten val toen hij en een beveiliger elkaar over en weer duwden. De man was door het GGD-personeel weggestuurd.