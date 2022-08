Opvallende graffiti-prullenbakken tegen zwerfafval bij De Put in Almkerk

Oud-leerlingen en directie Gomarus apart gehoord: ‘Vertrouwen dat de zaak serieus wordt behandeld’

Tijdens de mondelingen behandeling van de zaak rond scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem, zijn de betrokkenen woensdagmiddag door het gerechtshof in Den Haag apart gehoord. Wel pleitte de advocaat-generaal namens het OM er in het bijzijn van alle partijen de zaak te seponeren.

