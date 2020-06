Oproep aan boeren Rivierenland om niet allemaal tegelijk het land te besproeien

Ruzie over zorgcom­plex en restaurant in aanbouw: ‘We worden publieke­lijk aan de schandpaal genageld’

6:08 Er woedt een conflict over het in aanbouw zijnde zorgcomplex en restaurant ‘Adeleck’ in Groot-Ammers. De aannemer claimt dat rekeningen niet zijn betaald, de opdrachtgevers stellen juist dat het bouwbedrijf onterecht facturen verstuurt en zélf in gebreke blijft. ,,We worden publiekelijk aan de schandpaal genageld.’’