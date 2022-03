Opnieuw zorgen over behoud spoedeisende hulppost in Gorinchem

Vier inwoners van Altena (19-21) opgepakt voor het in brand steken van sloopauto’s in Veen

Vier mannen uit Altena (19-21 jaar) zijn dinsdagochtend aangehouden op verdenking van brandstichting. Ze kwamen in beeld in een politieonderzoek naar brandstichtingen in Veen. In het dorp worden in aanloop naar de jaarwisselingen al jaren lang sloopauto's in brand gestoken.

22 maart