Opnieuw waarschuwing voor drukte op de dijken: ‘Rijd niet in groepen’

Volop bezwaren tegen bouw van nieuw appartemen­ten­ge­bouw Woudrichem

8 augustus Maakt de bouw van appartementengebouw De Poort van Woudrichem wel of geen grove inbreuk op de entree van Woudrichem? De raad moet zich er nog over buigen, maar het college van burgemeester en wethouders vindt in elk geval van niet. Iets nieuws kan best in de oudere omgeving passen, zo denken ze. Alles bij het oude laten, kan er toe leiden dat er niets meer ontwikkeld kan worden.