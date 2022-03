Opnieuw topdrukte in Beatrixziekenhuis: behalve corona nu ook veel mensen met griep

Rechter tikt Molenlan­den op de vingers: weigeren arbeidsmi­gran­ten is discrimina­tie

De Poolse arbeidsmigranten die in een woning aan de Dr. Ingelsestraat in Wijngaarden verblijven, hoeven daar niet weg. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De eigenaar van het pand was naar de rechter gestapt, nadat de gemeente Molenlanden met dwangsommen had gedreigd. Volgens de rechtbank had dat niet gemogen, omdat bewoning door arbeidsmigranten gewoon is toegestaan.

24 maart