Opnieuw onderzoek naar windmolens in Altena

In het concept staat ook de Noordwaard als ‘kans’ voor windmolens. Waar die dan precies zouden komen en hoeveel het er worden, is nog niet uitgedacht. ,,Dit is slechts een opsomming van kansen voor windenergie in de regio, meer niet,’’ zegt de Werkendamse milieuwethouder Machiel de Gelder. ,,De raden van alle drie de Altena-gemeenten waren vorig jaar in meerderheid tegen windmolens.’’



Ook al zei toenmalig wethouder Jan Luteij in 2007 dat er in de Noordwaard wat hem betreft nooit windmolens zouden komen, het idee om dat toch te doen is niet nieuw, zegt De Gelder. ,,De Noordwaard is vaker geopperd, dat komt eigenlijk uit een vorige Energiestrategie, genaamd ‘Ons 2050’.’’ ,,Maar wees gerust’’, voegt hij toe: ,,Voorlopig gebeurt er weinig.’’