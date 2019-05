Opnieuw geen Timmerdorp in Werkendam deze zomer

Onderne­mers Piazza Center praten met gemeente over bereikbaar­heid winkelcen­trum

27 mei De ondernemers van het Piazza Center in Gorinchem schuiven binnenkort aan in het stadhuis voor overleg over de Banneweg. Bezoekers van het winkelcentrum staan regelmatig in de file op het parkeerterrein omdat ze door de verkeersdrukte op de Banneweg met moeite die weg kunnen opkomen.