Open dag bij wijngaarden in Molenlanden

Koken & eten Wilco begon ooit een wijngaard met tien wijnstok­ken en levert nu 10.000 flessen wijn per jaar af

Pal naast de stad voelt het alsof we op het Franse platteland beland zijn. Gekrulde letters ‘Wijngaard Bilderhof’ sieren de poort: of het de ingang van een chique chateau in de Bordeaux betreft. Met een piepend geluid opent het hek... prompt bevinden we ons in een wijngaard! En tóch staan we toch echt op Dordtse grond.

22 juli