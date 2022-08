Open atelier-route WaardArt slingert in september door West Betuwe

Brynn (18) vist op wereldni­veau: ‘Witvis is het mooist, maar heb ook wel eens een goudvis gevangen’

Vorig jaar was ze de benjamin op het WK, dit jaar is Brynn Klootwijk uit Gorinchem de jongste in het Nederlandse damesequipe dat afgelopen weekend aantrad op het wereldkampioenschap in het Franse Gravelines. ,,Vissen draait om de juiste beslissing op het juiste moment.”

