Op zoek naar nieuwe handhavers in coronatijd: ‘Het beroep heeft juist méér aanzien gekregen’

Aantal coronabe­smet­tin­gen in de regio neemt opnieuw flink toe

7 oktober Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in de regio is in de afgelopen 24 uur met 85 toegenomen. Dat blijkt uit de cijfers van het RIVM. De dag ervoor was de toename nog 73. Het aantal ziekenhuisopnames is gelijk gebleven.