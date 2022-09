Op zoek naar een bootje? Op de Botenbeurs Gorinchem verkopen zeker vijftig eigenaren hun vaartuig

Bezoekers kunnen Lingehaven­con­cert in Gorinchem dit jaar ook met een boot bezoeken

Na een coronastop van twee jaar barst komend weekend - vrijdag 16 en zaterdag 17 september - het Lingehavenconcert weer los in de Lingehaven in Gorinchem. De organisatie is blij dat de haven weer omgetoverd kan worden tot een openluchtconcert. Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om met een boot te komen en vanaf het water te genieten van de muziek.

15 september