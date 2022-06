Op zoek naar andere plek voor een laadpaal, want winkeliers willen geen parkeerplaatsen missen

Schreeuw om duidelijk­heid over aangiftes: ‘Discrimi­na­tie komt hier vaker voor dan cijfers laten zien’

Cijfers over discriminatie in de regio zijn niet betrouwbaar, omdat inwoners vaak niet weten of en hoe ze aangifte kunnen doen. In samenwerking met onder meer Stichting Radar, die dit soort meldingen registreert, gemeente Gorinchem en COC Rotterdam wordt geprobeerd de aangiftebereidheid te laten toenemen. ,,De cijfers moeten in werkelijkheid veel hoger zijn.”

3 juni