Op drie plekken wappert straks de regenboogvlag in Vijfheerenlanden

D66, PvdA en VVD riepen in de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders op om de vlag te hijsen en daarmee het signaal af te geven dat zij ‘tegen discriminatie en uitsluiting is en afstand neemt van de Nashville-verklaring’.

De verklaring, ook wel ‘homohaatmanifest’ genoemd, wijst homoseksualiteit en transgenderisme expliciet af. SGP-leider Kees van der Staaij ondertekende hem. Ook in deze regio maakte de verklaring een hoop los. Onder meer in Gorinchem werd de regenboogvlag gehesen. Reden voor de drie partijen om Vijfheerenlanden op te roepen hetzelfde te doen.

Steun

De drie partijen kregen voor hun verzoek steun van de grootste coalitiepartij, het CDA, en van GroenLinks. SGP Vijfheerenlanden liet weten niet met de motie in te kunnen stemmen. Volgens fractievoorzitter Evert Geluk is de Nashville-verklaring ‘geen politiek item’ . ,,De SGP-fractie heeft alle mensen even lief, welke geaardheid of ras. We willen juist geen onderscheid maken. Deze vlag zet mensen juist naast elkaar.’’

ChristenUnie stemde ook tegen. Volgens fractievoorzitter Dico Baars is met de verklaring ‘onverstandig gebruik gemaakt van vrijheden’. ,,Maar we moeten die vrijheden wel respecteren.’’ Lokaal Alert is ook tegen omdat de vlag ‘juist aangeeft dat iemand anders is’. Het is nog niet bekend wanneer de vlag in het gebied de lucht in gaat.