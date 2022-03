Ook wat doen? Hier in de regio Rivierenland zijn jouw spullen voor Oekraïne zeer welkom

Hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden

Tom van der Spek van Blind Experience in Brandwijk vraagt op de website van Vluchtelingenwerk om hulpmiddelen voor blinde of slechtziende Oekraïners. Denk aan stokken. Of ze nou volledig intact zijn of niet; alles is welkom. Van der Spek geeft aan zelf al diverse producten klaar heeft staan. Inzamelpunt is op Bernhardstraat 5 in Brandwijk.

Dina zamelt in voor moederland

Het Oekraïense koppel Dina Semchenko en Jay Tieriekhov zamelen in bij Damen Shipyards in Gorinchem. Er worden spullen ingezameld. Medicijnen, verpakt en houdbaar voedsel en beschermende kleding zijn zeer welkom. Het adres is Avelingen-West 20.

Matrassen, lakens en kinderbedden gewenst

Het voormalig gemeentehuis van Meerkerk wordt leeggeruimd en is aangeboden als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Stichting MeHoRo heeft al vier vrachtwagens vol waardevolle spullen ingezameld en helpt nu mee om de opvanglocatie in Meerkerk te voorzien van onder andere kinderbedden (bij voorkeur met matras en lakens) en aankleedkussens. Mensen die deze spullen hebben, kunnen dit tijdens kantooruren bij Van Zandwijk Dier & Tuin afgeven op de Energieweg 2.

Het eerste matras kwam dinsdagmiddag al bij de stichting terecht:

Grote bussen naar Polen

Edwin Netten rijdt aankomend weekend met vrienden in meerdere grote bussen naar de vluchtelingenkampen in Polen. Hij schrijft op Facebook al heel veel te hebben verzameld, maar dat ze vooral nog medische hulpmiddelen zoeken. Van paracetamol, pleisters en desinfectie tot aan tampons, babyvoeding en luiers; het is allemaal welkom. Wie wat wil doneren kan dat doen op Edisonweg 3 in Gorinchem. ,,Zijn we er niet? Zet het gerust voor de deur’’, laat Netten online weten.

Nog meer inzamelingsacties in de regio Rivierenland? Laat het ons weten via rl.redactie.groep@ad.nl.

