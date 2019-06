‘Ook met sneeuw nog haren van processierups, ze blijven jaren actief’

KaartHERWIJNEN - Als er niets gedaan wordt aan de eikenprocessierups, zouden de haren, die irritatie veroorzaken, zelfs in de winter nog kunnen neerdalen. ‘De haren blijven 7 á 8 jaar actief en kunnen verwaaien of met sneeuw uit een boom vallen’, schrijft de provincie Gelderland.

De bestrijding van de rupsenplaag, die het hele land teistert en ook onze regio niet overslaat, gaat nog wat langer duren, waarschuwt Gelderland. Met name langs provinciale wegen is het oppassen geblazen. De rupsen zijn van verschillende leeftijden én er zijn ondergrondse nesten, wat bestrijding moeilijk maakt en ervoor zorgt dat de verdelgers twee keer langs moeten komen voor een nest weg is.

Dubbele inzet

De bestrijders draaien overuren, maar kunnen niet alles bijbenen. ,,Daarom geven we prioriteit aan evenementen waar veel mensen op afkomen, zoals de Vierdaagse in Nijmegen. Daarna zijn locaties aan de beurt waar kwetsbare personen komen, zoals scholen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen.” Inmiddels heeft de provincie twee keer zoveel bestrijders ingezet in vergelijking met voorgaande seizoenen.

In Herwijnen zijn de rupsen al gesignaleerd bij De Zandput. De gemeente West Betuwe is op de hoogte en heeft een deel van de eiken daar al preventief laten bespuiten. De bomen het dichts bij de wandelpaden en het water zijn in ieder geval schoongemaakt, desondanks moeten recreanten voorzichtig zijn.