Ook Altena is in de ban van de wolf: ‘We gaan ze vaker zien’

Altena gaat woningnood snel aanpakken: ‘Gas geven en naar een hogere versnel­ling’

5 juni De gemeente Altena gaat de komende jaren tien woningbouwprojecten versneld in gang zetten. Dat moet de woningnood in een aantal dorpen drastisch verminderen. ,,We moeten gas geven en naar een hogere versnelling”, zegt wethouder Hans Tanis.